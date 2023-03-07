В США не смогли доказать причастность России к подрыву «Северных потоков» — NYT

Вашингтон, , 20:18 — REGNUM Расследование подрывов «Северных потоков», которое проводили следователи в США, не помогло найти доказательства причастности к диверсии России. Об этом 7 марта сообщает газета New York Times, ссылаясь на источники в администрации американского президента.

Северный поток Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Американские официальные лица заявили, что не нашли доказательств причастности российских властей к атаке», — говорится в сообщении.

При этом, по данным журналистов, расследование показало, что к диверсии могут быть причастны лица, связанные с украинскими властями.

Напомним, ранее агентство Reuters, ссылаясь на свои источники, сообщило, что в России решили законсервировать трубопроводы обоих «Северных потоков». В ближайшее время их не планируется использовать.

Читайте ранее в этом сюжете: NYT: за атакой на «Северные потоки» может стоять проукраинская группа