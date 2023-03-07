Киев, 7 марта, 2023, 20:03 — ИА Регнум. Украина нуждается в самолетах для использования их в качестве средств противовоздушной обороны. Самый удобный вариант для этого истребители F-16, которые при необходимости смогут поражать наземные цели. Об этом 7 марта заявил министр обороны Украины Алексей Резников в видео-интервью изданию Лига.net.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

Как отметил Резников, «самолет — это платформа, которая является элементом, в первую очередь, противовоздушной обороны». Они должны в воздухе увидеть «вражеский самолет и нанести ему поражение», также они могут сбить «крылатую или баллистическую ракету, а также при необходимости при выполнении задания нанести удар по наземным целям», заявил министр.

По его мнению, истребитель F-16, очень подходит под эти цели в отличие от американских самолётов А-10 Thunderbolt, которые сложны в обслуживании и являются по сути «тяжелой летучей крепостью».

Стоит отметить, что несмотря на такое желание киевских властей иметь у себя на вооружении истребители-бомбардировщики F-16, вопрос их поставки в настоящее время в США не рассматривается. Об этом 6 марта сообщила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер .