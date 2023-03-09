Москва, 9 марта, 2023, 08:14 — ИА Регнум. Московские IT-компании реализуют полный цикл отечественного производства цифровых продуктов. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский. В качестве примера он привел включение сервера и видеотерминала защищенной видео-конференц-связи производства научно-технического центра «ХайТэк» в единый реестр российского программного обеспечения.

Пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Сервер и видеотерминал защищенной видео-конференц-связи производства научно-технического центра «ХайТэк» были включены в единый реестр российского ПО

По мнению Овчинского, продукция «ХайТэк», полностью отечественного производства — от этапа создания и пилотирования технологии до полномасштабного внедрения конечного цифрового продукта, — в состоянии заменить зарубежные аналоги.

Как рассказал исполнительный директор НТЦ «ХайТэк» Николай Демченко, на базе предприятия «ведутся прикладные исследования, разработка ряда продуктовых направлений в сферах унифицированных коммуникаций, в том числе специализированные версии продуктов для силовых ведомств, и искусственного интеллекта. Новые продукты, зарегистрированные в реестре российского ПО, теперь допущены к госзакупкам».

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, для попадания в единый реестр информационные продукты должны соответствовать стандартам Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. После они рекомендованы к использованию. Научно-технический центр (НТЦ) «ХайТэк» является резидентом ОЭЗ «Технополис Москва» с 2021 года. Компания разрабатывает решения сервисной и технической поддержки телекоммуникационной инфраструктуры.