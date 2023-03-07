Киев, , 20:00 — REGNUM То, что традиционное рукопожатие финалисток турнира по теннису в Осине (США) не состоится, было оговорено заранее. В этом в интервью порталу «Большой теннис Украины» призналась украинская теннисистка Марта Костюк, которая обыграла российскую теннисистку Варвару Грачеву.

Марта Костюк. btu.org. ua

«Моё поведение было продумано заранее. Был разговор с представителями WTA», ― пояснила спортсменка.

По её словам, она сразу предупредила, что «не будет пожимать руку, не буду делать фото», поэтому организаторы турнира были к этому готовы ― «для них это не стало сюрпризом».

Такое решение украинская теннисистка приняла из-за позиции Грачевой, которая отказалась осудить спецоперацию России на Украине.

«Варвара не высказала ни мне лично, ни публично свои осуждения ситуации на Украине, ни осуждения действий власти своей страны, поэтому для меня это определенный знак того, что в душе человек поддерживает то, что происходит сейчас», ― добавила Костюк.

Как сообщало ИА REGNUM, в финальном матче турнира категории WTA-250, который состоялся 5 марта на стадионе «Вествуд Кантри Клаб» в Остине (США), украинская теннисистка Марта Костюк одержала победу над российской спортсменкой Варварой Грачевой со счётом 6:3, 7:5.

После финала Костюк отказалась пожать руку своей сопернице. Также спортсменки отказались от совместного фото во время церемонии награждения и не стали говорить речь друг о друге.