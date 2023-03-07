Глава МИД Украины дал оценку заявлению Лукашенко, что Зеленский — «просто гнида»

Минск, , 20:00 — REGNUM Киев расценивает грубое заявление президента Белоруссии в адрес украинского президента Владимира Зеленского, как «акт бессилия». Об этом 7 марта сообщил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) глава МИД Украины Олег Николенко.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отреагировал на заявление Лукашенко, что Зеленский — «просто гнида».

«Александр Лукашенко позволил себе грубый персональный выпад в адрес президента Украины», — написал Николенко.

Напомним, Лукашенко негативно высказался о Зеленском, комментируя теракт, в ходе которого безуспешно был атакован находящийся в Белоруссии российский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Белорусский лидер отметил, что его украинский коллега одновременно предлагает подписать пакт о ненападении и согласовывает теракты на территории Белоруссии.

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