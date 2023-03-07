В МИД Украины отреагировали на заявление Лукашенко о Зеленском
Минск, 7 марта 2023, 20:00 — REGNUM Киев расценивает грубое заявление президента Белоруссии в адрес украинского президента Владимира Зеленского, как «акт бессилия». Об этом 7 марта сообщил в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) глава МИД Украины Олег Николенко.
Он отреагировал на заявление Лукашенко, что Зеленский — «просто гнида».
«Александр Лукашенко позволил себе грубый персональный выпад в адрес президента Украины», — написал Николенко.
Напомним, Лукашенко негативно высказался о Зеленском, комментируя теракт, в ходе которого безуспешно был атакован находящийся в Белоруссии российский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Белорусский лидер отметил, что его украинский коллега одновременно предлагает подписать пакт о ненападении и согласовывает теракты на территории Белоруссии.
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