Москва, 27 февраля, 2019, 11:29 — ИА Регнум. Глава ФНС Михаил Мишустин рассказал о первом зарегистрированном пользователе в приложении для уплаты взносов для самозанятых, передает корреспондент ИА REGNUM 27 февраля.

Nalog.ru Приложение «Мой налог»

«У меня лежит мобильный телефон, в котором в онлайне мы смотрим количество добровольцев, которые зарегистрировались в качестве плательщиков этого налога. Их (число) превысило 33 тыс. с 1 января. Причем первый зарегистрировался в 7 минут 1 января, в Новый год. Причем это был житель не Москвы и не Московской области, по-моему, из Челябинска, женщина, которая работала в Москве», — сказал Мишустин в Совфеде.

Стартовал эксперимент по налоговому режиму для самозанятых.