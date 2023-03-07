Москва, 7 марта, 2023, 19:45 — ИА Регнум. Пожарным потребовалось немногим более часа, чтобы потушить пожар в главном здании МВД России. Об этом 7 марта сообщили в МЧС России.

[Иван Шилов ИА REGNUM] Пожар

По данным ведомства, сообщение о возгорании по улице Петровка, д. 38, стр. 5, поступило в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве в 18:13.

«В 19:07 мск пожар локализован. В 19:15 мск пожар ликвидирован», ― уточнили в ведомстве.

Установлено, что огонь вспыхнул в четырёхэтажном здании, находящемся на реконструкции. Горели строительные материалы и отделка на площади 30 м².

«До прибытия пожарно-спасательных подразделений здание самостоятельно покинули пять человек. Сведений о пострадавших не поступало», ― добавили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время причины пожара устанавливаются. Тушение возгорания осуществлялось по повышенному рангу сложности.