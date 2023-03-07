Хараре, 7 марта, 2023, 19:43 — ИА Регнум. В Зимбабве увеличился поток российских туристов на фоне введенных Западом санкций, пишет Bloomberg со ссылкой на президента Ассоциации операторов сафари Эмманюэля Фундира.

Иван Шилов, ИА REGNUM Туризм

«Мы отмечаем всплеск бизнеса за пределами наших традиционных рынков, особенно из России», — рассказал Фундира.

По словам главы Ассоциации операторов сафари Зимбабве, всё большее число состоятельных граждан из России приезжает в Зимбабве с тем, чтобы посетить заповедники и увидеть диких животных.

Кроме того, Эммануэль Фундира заявил, что многие туристы интересуются охотой. Он привел в пример недавний случай, когда российский турист потратил около $500 тыс. на двухнедельное сафари.

Зимбабве, как отмечает Фундира, имеет длительные и хорошие отношения с Россией и стремится расширять российский турпоток.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале председатель форума редакторов Зимбабве Нджабуло Нкубе осудил введение Канадой санкций против российских журналистов.