Источник не подтвердил прогрессирующий сепсис у фигуриста Костомарова
Москва, 7 марта 2023, 19:31 — REGNUM Информация о прогрессирующем сепсисе у фигуриста Романа Костомарова не соответствует действительности, сообщает Sport24.
Источник издания сообщил, что состояние здоровья фигуриста нормализуется.
«Появившаяся информация о том, что у Романа Костомарова прогрессирует сепсис — неправда», — сказал источник.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее супруга олимпийского чемпиона Романа Костомарова фигуристка Оксана Домнина рассказала, что она внимательно следит, как идёт лечение, и не отходит от постели мужа. Фигуриста госпитализировали 10 января с пневмонией.