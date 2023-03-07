Sport24: информация о прогрессирующем сепсисе Костомарова не подтвердилась

Москва, , 19:31 — REGNUM Информация о прогрессирующем сепсисе у фигуриста Романа Костомарова не соответствует действительности, сообщает Sport24.

20 ноября 2009 г. Фигурист Роман Костомаров в театре им. М. Н. Ермоловой. © Михаил Фомичев/ ТАСС

Источник издания сообщил, что состояние здоровья фигуриста нормализуется.

«Появившаяся информация о том, что у Романа Костомарова прогрессирует сепсис — неправда», — сказал источник.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее супруга олимпийского чемпиона Романа Костомарова фигуристка Оксана Домнина рассказала, что она внимательно следит, как идёт лечение, и не отходит от постели мужа. Фигуриста госпитализировали 10 января с пневмонией.