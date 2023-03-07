Минск, 7 марта, 2023, 19:24 — ИА Регнум. Предварительное расследование террористической атаки на российский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения А-50, базирующийся в Белоруссии, показало, что к акции причастны польские спецслужбы. Об этом 7 марта сообщил журналистам замначальника Следственного управления белорусского КГБ Константин Бычек.

Цитата из видео с канала: CTVBY Константин Бычек

«Следственные действия позволяют сделать вывод о задействовании в подготовке акта терроризма агентуры спецслужб Республики Польша из числа так называемых беглых белорусов, приверженцев насильственного свержения конституционного строя, активных участников событий августа 2020 года», — рассказал Бычек.

Он добавил, что в ходе поимки подозреваемого в совершении теракта правоохранители вскрыли целую сеть из граждан Белоруссии, которые помогали злоумышленнику. По данным следователей, их привлекли к агентурной работе белорусские эмигранты по заданию спецслужб Польши и Украины.

Напомним, ранее в Белоруссии сообщили, что задержали подозреваемого в попытке подорвать А-50 на аэродроме Мачулищи. Им оказался гражданин Украины Николай Швец, он признался в совершении теракта и сообщил, что организатором была СБУ.