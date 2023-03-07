Доха, , 19:19 — REGNUM Объёмы финансовой помощи, оказываемой международными донорами наименее развитым странам, не должны снижаться. Об этом 7 марта на пленарной сессии Пятой конференции ООН по вопросу наименее развитых стран в Катаре заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

Сергей Вершинин Mid.ru

Дипломат подчеркнул, что международная помощь является основной статьей бюджетных поступлений для некоторых государств, тяжёлое положение которых связано с последствиями многолетней колониальной эксплуатации, сырьевой зависимостью и невыгодным экономическим положением.

«Международная помощь этой группе государств должна быть ориентирована на их нужды, без навязывания чуждых подходов, культурных и социальных шаблонов», — отметил Вершинин, слова которого приводит РИА Новости.

Замглавы внешнеполитического ведомства добавил, что странам необходимо помочь нарастить производственный и инфраструктурный потенциалы, диверсифицировать торговлю и обеспечить доступ к технологиям.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия, в отличие от Запада, продолжает помогать с продовольствием беднейшим странам Африки и Азии. Так, за 11 месяцев 2022 года российская сторона поставила более 25 млн тонн минеральных удобрений.

Также глава государства отметил, что Россия в ближайшие месяцы готова бесплатно передать нуждающимся странам ещё порядка 260 тыс. тонн удобрений.

Добавим, что генсек ООН Антониу Гутерреш призвал развитые страны выделить часть валового национального дохода для развития наименее развитых государств.