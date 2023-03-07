The Guardian: власти Антигуа и Барбуды выставят на аукцион яхту российского миллиардера

Сент-Джонс, , 19:17 — REGNUM Власти Антигуа и Барбуды собираются выставить на аукцион яхту Alfa Nero, которая, предположительно, принадлежит российскому миллиардеру Андрею Гурьеву, пишет газета The Guardian.

Миллиардер Андрей Гурьев Council. gov.ru

«Если владелец судна не объявится, правительство Антигуа и Барбуды продаст его тому, кто предложит самую высокую цену», — говорится в заявлении офиса премьер-министра карибского государства.

Уточняется, что в течение 10 дней в СМИ появится уведомление о продаже судна Alfa Nero в рамках закона о принудительной продаже.

Согласно полученной информации, яхта с февраля 2022 года стоит заброшенной в порту Фалмута. По версии Минфина США, Alfa Nero была приобретена бизнесменом Гурьевым, который попал под санкции США в 2014 году.