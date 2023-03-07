Власти Антигуа и Барбуды выставят на аукцион яхту российского миллиардера
Сент-Джонс, 7 марта 2023, 19:17 — REGNUM Власти Антигуа и Барбуды собираются выставить на аукцион яхту Alfa Nero, которая, предположительно, принадлежит российскому миллиардеру Андрею Гурьеву, пишет газета The Guardian.
«Если владелец судна не объявится, правительство Антигуа и Барбуды продаст его тому, кто предложит самую высокую цену», — говорится в заявлении офиса премьер-министра карибского государства.
Уточняется, что в течение 10 дней в СМИ появится уведомление о продаже судна Alfa Nero в рамках закона о принудительной продаже.
Согласно полученной информации, яхта с февраля 2022 года стоит заброшенной в порту Фалмута. По версии Минфина США, Alfa Nero была приобретена бизнесменом Гурьевым, который попал под санкции США в 2014 году.