The American Spectator: высокомерие Байдена ведет к угрозам национальной безопасности США

Вашингтон, , 19:11 — REGNUM Президент США Джо Байден не восполняет запасы вооружений, продолжая поставлять Киеву оружие и боеприпасы. Экономия Байдена на системе вооружений неуместна и вредит потребностям Пентагона. Такое мнение высказал обозреватель газеты The American Spectator Джед Баббин.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

«Производственные мощности США в области создания оружия далеко не так продуктивны, как ожидалось, а поддержка ВСУ со стороны Пентагона только усугубляет «снарядный голод» в самих Штатах», — объяснил Баббин.

Обозреватель упрекнул Байдена в небрежности при распоряжении запасами оружия, их не хватает для поддержания стратегических планов Америки. Кроме того, Баббин выразил опасение за национальную безопасность США.

«Нельзя класть национальную безопасность Соединенных Штатов на алтарь высокомерия Байдена», — предупредил журналист.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Украина запросила у США кассетные авиационные боеприпасы MK-20. Один из конгрессменов заявил, что украинское руководство стремится повлиять на Белый дом, чтобы США одобрили поставку МК-20.