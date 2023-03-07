Минск, 7 марта, 2023, 19:02 — ИА Регнум. Предварительные испытания белорусской управляемой ракеты 9М318 для ЗРК «Бук-МБ2» прошли успешно, сообщили 7 марта в государственном военно-промышленном комитете Белоруссии.

Mil.ru ЗРК «Бук-М2»

«Применение ракеты 9М318 позволяет существенно расширить зону поражения ЗРК «Бук-МБ2» до 70 км», — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, применение ракеты расширит парк поражаемых воздушных целей от летательных аппаратов типа «Стелс» до тактических баллистических ракет.

«В результате проведенных испытаний поражены воздушные цели, которыми выступали беспилотные летательные аппараты с турбореактивным двигателем», — сообщили в комитете.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Индии успешно провели испытания ракеты средней дальности класса «поверхность — воздух» (MRSAM).