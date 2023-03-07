Москва, , 18:59 — REGNUM В главном здании МВД в Москве, расположенном на улице Петровка, 38, произошёл пожар. Об этом 7 марта сообщили в МЧС.

МЧС Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Уточняется, что возгорание возникло в строении №5.

«По прибытии пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит возгорание на третьем этаже трёхэтажного здания, находящегося на реконструкции», — добавил в беседе с РБК представитель МЧС.

По данным телеграм-канала Mash, огонь возник в ходе работ по реконструкции. До прибытия пожарных из горящего кабинета эвакуировались пять человек. Пожару присвоен повышенный ранг сложности.

Площадь возгорания и причина пожара устанавливаются.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2022 года возгорание произошло в здании Главного управления Росгвардии по Москве. Огонь вспыхнул на седьмом этаже в крыле общежития в здании на улице Твардовского. Была проведена эвакуация. Сотрудники спасательного ведомства оперативно локализовали пожар.

В январе текущего года пожарная сигнализация сработала в техническом помещении одного из корпусов здания Министерства иностранных дел России. В качестве возможной причины называли короткое замыкание. Пострадавших нет.