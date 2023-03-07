Киев, 7 марта, 2023, 18:48 — ИА Регнум. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк считает, что нападение на российский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения А-50 на аэродроме под Минском совершили «местные партизаны». Об этом он написал 7 марта в Twitter. По мнению Подоляка, удар по самолёту-корректировщику — это антитеррористическая акция.

Mil.ru А-50 ВКС РФ

Ранее белорусская оппозиция заявляла, что российский А-50 получил повреждения во время атаки дронами под Минском. Позже Белоруссия опровергла эту информацию.

«Террориста украинских спецслужб и его пособников» задержали 7 марта, о чём сообщил Александр Лукашенко. По словам главы государства, диверсанта готовили представители СБУ, используя при этом самые высокие технологии. Лукашенко считает, что подготовка диверсии происходила при одобрении президента Украины Владимира Зеленского.

Ранее также сообщалось, что белорусский лидер пожалел о том, что считал Зеленского президентом, «болеющим за свой народ», и назвал его гнидой.