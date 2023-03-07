Минск, , 18:48 — REGNUM Белорусское Агентство теленовостей 7 марта обнародовало видео с задержанным гражданином Украины Николаем Швецом, подозреваемым в теракте, в ходе которого была совершена атака на российский самолёт дальнего радиолокационного обнаружения А-50 на аэродроме Мачулищи.

А-50 ВКС РФ Mil.ru

По данным журналистов, видео было снято непосредственно после задержания. Швец сообщил, что в Белоруссию попал через РФ, используя российский паспорт. Он также признался в совершении диверсии.

«Подорвал самолёт… аэродром Мачулищи… 26 февраля … с помощью двух дронов», — рассказал задержанный на камеру.

На вопрос о том, кто организовал теракт, Швец сказал, что это была СБУ.

Напомним, один из дронов 26 февраля атаковал А-50, но особого ущерба не было. Вскоре были показаны кадры, как самолёт летит в небе и выполняет боевые задачи.

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