Москва, , 18:36 — REGNUM Раскрыты имена пособников преступной схемы ухода от налогов блогером-миллионником Валерией Чекалиной, также известной как Лерчек. Об этом сообщает телеграм-канал 112.

В числе предполагаемых соучастников издание называет не только супруга Артёма Чекалина, но и других членов их семьи. Так, к преступлению могут быть причастны мать Чекалиной, брат Артёма Чекалина и его супруга, а также партнёр блогеров Роман Вишняков.

Как сообщало ИА REGNUM, следственный комитет возбудил уголовное дело о неуплате налогов на 300 млн рублей в отношении блогера Валерии Чекалиной и её мужа.

По версии следствия, с июля 2020 года по июль 2022 года Чекалина, являясь индивидуальным предпринимателем, превысила допустимый лимит доходов в 150 млн рублей в год, получив средства от предоставления услуг по реализации фитнес-марафонов в большем размере.

Супругу блогера, Артёму Чекалину, предъявлено обвинение по статье «Пособничество в уклонении физического лица от уплаты налогов».

Добавим, что при обыске в доме у Чекалиных следователи обнаружили пять роскошных иномарок, паспорта США, а также несколько пар элитных часов и ювелирные украшения различных люксовых брендов.