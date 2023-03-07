Путин поручил изучить вопрос по лечению последствий посттравматического синдрома у военных

Москва, , 18:33 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил правительству изучить вопрос по лечению последствий посттравматического синдрома у военнослужащих и их семей. Об этом говорится на сайте Кремля.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

Глава государства поручил рассмотреть вопрос о совершенствовании системы оказания психологической помощи, уделив внимание поддержки беженцам и вынужденным переселенцам, детям и подросткам, а также осуществлению работы по лечению последствий посттравматического стрессового расстройства у военнослужащих и членов их семей.

«В том числе поручается проработать соответствующую методологическую базу и организацию профессиональной переподготовки и повышения квалификации специалистов в области психологии», — говорится в перечне поручений по итогам встречи с молодыми учеными.

Как сообщало ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин заявил во время встречи с главой Сбербанка Германом Грефом, что санкции США и Запада сыграли для развития России положительную роль.