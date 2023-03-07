Киев, , 18:20 — REGNUM За февраль международные резервы Украины снизились на 3,5% по сравнению с январём. Об этом 7 марта сообщили в Национальном банке страны.

Национальный Банк Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

​​»По состоянию на 1 марта 2023 года международные резервы Украины по предварительным данным составили 28 864,6 млн долларов США», ― говорится в сообщении финансовой организации в телеграм-канале.

В регуляторе пояснили, что снижение произошло «в результате интервенций Национального банка по продаже валюты для покрытия разницы между спросом и предложением на валютном рынке Украины, которые в значительной мере были компенсированы валютными привлечениями в пользу правительства».

Так, на валютные счета правительства Украины в феврале поступило $2,39 млрд. Из них $2,06 млрд получены от Всемирного банка, ещё $330,4 млн ― от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший замглавы Центрального банка Украины Олег Чурий заявил, что Киеву срочно необходима дополнительная западная финансовая помощь, иначе Украине не избежать экономической катастрофы. По его словам, киевский режим рискует столкнуться с ростом инфляции, истощением резервов, валютным кризисом и банковской паникой.