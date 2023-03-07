Киев, 7 марта, 2023, 18:27 — ИА Регнум. Украинское правительство одобрило законопроект, предусматривающий разрыв соглашения Украины с Сирией о торговом судоходстве. Об этом 7 марта сообщил в своём телеграм-канале представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Законопроектом предусмотрено прекращение действия соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Сирийской Арабской Республики», — написал Мельничук.

Соглашение было ратифицировано в феврале 2004 года. Документ предполагает, что стороны будут работать над упрощением бюрократических формальностей в сфере торгового судоходства между Украиной и Сирией.

Напомним, 4 марта президент России Владимир Путин внёс на ратификацию в Госдуму договор с Сирией о взаимной выдаче преступников.