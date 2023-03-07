Москва, 7 марта, 2023, 18:18 — ИА Регнум. Генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов обсудил вопросы борьбы с преступностью с главой Росфинмониторинга Юрием Чиханчиным. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

Government.kz Имангали Тасмагамбетов

Стороны обсудили сотрудничество в сфере противодействия трансграничному криминалу, в том числе, борьбу с финансированием терроризма и экстремизма, отмыванием преступных доходов, незаконной миграцией, киберпреступностью и наркобизнесом.

По словам пресс-секретарь ОДКБ, организация вносит весомый вклад в противодействие «незаконным проявлениям».

«Аналитиками Росфинмониторинга в рамках этой операции выявлены финансовые транзакции, предположительно связанные с легализацией наркодоходов, на сумму свыше 280 млн рублей», — отметил в беседе Юрий Чиханчин.

Генсек ОДКБ также отметил, что, по результатам противодействия отмыванию финансов за 2022 год приостановлена работа более 950 информресурсов, возбуждено более тысячи уголовных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале министр обороны РФ Сергей Шойгу обсудил с генсеком ОДКБ Имангали Тасмагамбетовым актуальные вопросы развития военной составляющей организации.