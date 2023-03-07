Москва, 7 марта, 2023, 18:07 — ИА Регнум. Оставшиеся без работы из-за массовых сокращений сотрудники технологических компаний уже обернули ситуацию в свою пользу и открыли собственный бизнес. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Иван Шилов ИА REGNUM it

В целом в 2022 году компании технологического сектора объявили о сокращении более 97 тыс. сотрудников. По оценкам консалтинговой компании Challenger, Gray & Christmas, это на 649% больше, чем в 2021 году.

Кроме того, в обозримом будущем без работы останутся ещё десятки тысяч IT-специалистов. Так, с учётом планов по сокращениям, объявленных в 2023 году, эта цифра выросла уже почти до 150 тыс. инженеров, программистов и других специалистов из IT-сферы.

По данным проведённого Clarify Capital опроса среди тысячи уволенных за этот год сотрудников технологических компаний, 63% из них открыли начали своё дело.

Выгода от этого очевидна. В среднем их годовая зарплата в собственном стартапе окажется на $13 тыс. больше, чем на прежнем месте работы. Следует из итогов опроса. И почти все (91%) из участников опроса создали бизнес, который будет напрямую конкурировать с их прошлым работодателем.

Как сообщало ИА REGNUM, источники заявили, что американская компания Meta (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже на текущей неделе планирует ещё один раунд увольнений. Как пояснили собеседники агентства Bloomberg, предстоящая волна сокращений, которая коснётся тысяч сотрудников, обусловлена финансовыми целями компании.

Напомним, с осени 2022 года Meta Platforms (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уже 13% от всего персонала (это более 11 тыс. сотрудников).

Кроме того, в первые два месяца текущего года о массовых увольнениях сообщили такие технологические гиганты, как Apple, Dell, Disney, Ericsson, PayPal, Twitter, Yahoo! , Zoom.