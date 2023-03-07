Лион, Франция, 7 марта, 2023, 18:00 — ИА Регнум. Водомёты применила полиция во французских городах Лионе и Ренне против участников протестов, сообщает 7 марта actu. fr. Протесты вызваны недовольством пенсионной реформой.

Иван Шилов ИА REGNUM Франция

Об этом стало известно из видео, которое засняли очевидцы. Так, в Ренне на площади Бретань участников акции пытались разогнать водомётами. Эти действия полиции были вызваны тем, что протестующие разрисовали стены банка HSBC.

Разогнали недовольных пенсионной реформой водомётами также и в Лионе.

Напомним, недовольных пенсионной реформой во Франции оказалось к настоящему моменту свыше миллиона. Нововведение предполагает более поздний выход граждан страны на пенсию.