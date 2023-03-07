Вашингтон, 7 марта, 2023, 17:55 — ИА Регнум. Статические огневые испытания баллистической ракеты LGM-35A Sentinel, которая должна заменить ракету Minuteman III, провели в марте Соединённые Штаты. Об этом 7 марта сообщает командование глобального удара американских ВВС на своей странице в одной из соцсетей.

U. S. Air Force Ракета lLGM-35A Sentinel

«Центр ядерного оружия ВВС США и Northrop Grumman ранее в этом месяце провели статические огневые испытания LGM-35A Sentinel», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что новая ракеты призвана заменить имеющиеся на вооружении американской армии ракеты Minuteman III в качестве наземной и наиболее оперативной части ядерной триады США.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский сенатор Алексей Пушков после слов экс-советника Белого дома по нацбезопасности Джона Болтона о ядерном оружии заявил, что США сходят с ума.