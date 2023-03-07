Донецк, 7 марта, 2023, 17:50 — ИА Регнум. Вопрос об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ) не обсуждается и даже не поднимался. Об этом во вторник, 7 марта, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Павел Лисицын/РИА Новости Учителя и ученики перед началом единого государственного экзамена по русскому языку

«Вопрос не обсуждается. Запросов нет ни от учителей, ни от министерств», — сказал Музаев.

Также глава Рособрнадзора отметил, что для Донецкой и Луганской Народных Республик, а также для Херсонской и Запорожской областей до 2026 года доступен выбор, сдавать ЕГЭ и нет.

Ранее депутат Государственной думы Султан Хамзаев обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой поручить Министерству просвещения рассмотреть вопрос возможной отмены ЕГЭ.