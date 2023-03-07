В ООН заявили, что Гутерреш пока не планировал ехать в Москву

Нью-Йорк, США, , 17:49 — REGNUM Визитов куда-либо, кроме Киева, у генсека ООН Антониу Гутерреша пока не запланировано, заявил 7 марта Фархан Хак — заместитель представителя генерального секретаря организации.

Антониу Гутерреш © Lev Radin/Global Look Press

В ответ на вопрос, поедет ли Гутерреш ещё и в Москву в ближайшее время, Хак сказал: «Нечего сообщить о других поездках».

Напомним, официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик объявил сегодня о планах Гутерреша побывать в Киеве 8 марта. Поездка касается «зерновой сделки» и предполагает встречу генсека ООН с украинским президентом.

Также Дюжаррик сказал, что Гутерреш возвратится на своё рабочее место уже 9 марта. Добавим, что 18 марта истекает срок «зерновой сделки», одним из главных участников которой является Россия.