Вице-премьер Италии Таяни заявил, что Китай может стать инструментом мира на Украине

Рим, , 17:42 — REGNUM «Инструментом мира» на Украине может оказаться Китай, у которого имеются положительные отношения с Россией. Об этом 7 марта заявил журналистам вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни.

Ван И Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Китай является основным действующим игроком на мировой арене, и именно потому, что у него положительные отношения с Россией, он может стать инструментом мира», — сказал он.

Также Таяни рассказал, что в ходе своей встречи с главой канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И, которая состоялась в середине февраля, он заявил китайской стороне, что она может убедить РФ прислушаться «к умеренным советам» в вопросе об урегулировании ситуации на Украине.

«С этой точки зрения позитивные отношения Китая с Россией могут стать полезными», — пояснил итальянский вице-премьер, добавив, что считает полезными любые усилия, способствующих окончанию боевых действий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что польская оборонная промышленность готова к тому, чтобы начать производство запчастей для переданных Украине танков Leopard 2.