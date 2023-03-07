Брюссель, , 17:42 — REGNUM Представители шести стран мира попали в новый санкционный список Евросоюза. Новый пакет ограничительных мер был введён в преддверии Международного женского дня. Об этом 7 марта сообщает газета The Economic Times.

Санкции Иван Шилов (с) ИА REGNUM

В чёрный список за насилие и нарушения прав женщин попали должностные лица из России, Афганистана, Ирана, Сирии, Мьянмы и Южного Судана, уточняет AFP.

Всего в санкционные списки были добавлены девять физических лиц и три официальные организации, на которые распространяются визовые запреты и замораживание любых активов, находящихся в Европейском союзе.

Так, с санкционном документе упомянуты четыре гражданина России. Это подполковник московской полиции Александр Федоринов и его подчинённый Иван Рябов, которые обвиняются в отдаче приказов об аресте и пытках женщин, участвовавших в антивоенных акциях протеста.

Также в списке ЕС ― «командир российского спецназа» генерал-майор Николай Кузнецов и «командир танка» полковник Рамиль Ибатуллин.

Фигурантов списка из других стран ЕС считает ответственными за унижения женщин, насилие, произвольные задержания и запугивания.

«Вводя эти санкции, мы посылаем преступникам чёткий сигнал о том, что им их преступления с рук не сойдут», ― заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстру.

Ожидается, что официальное утверждение санкционного списка произойдет уже сегодня, 7 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Евросоюз принял «меры в поддержку иранских женщин и мирных протестов», наложив санкции против Ирана из-за внутренней ситуации в стране. Они касаются «лиц и организаций», которые ответственны за ситуацию с правами человека в Исламской Республике.