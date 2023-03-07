СВО на Украине: российские войска уничтожили самолеты Су-24 и Су-25
Москва, 7 марта 2023, 17:40 — REGNUM Вооружённые силы (ВС) России за сутки сбили самолеты Су-24 (в районе населенного пункта Дружковка) и Су-25 ВСУ в районе населенного пункта Крынки Херсонской области и ДНР, известило 7 марта Минобороны РФ. Наступательный характер специальной военной операции (СВО) сохраняется на донецком направлении, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Только за сутки ВС РФ уничтожили на донецком направлении свыше 75 военнослужащих Вооружённых сил Украины. До 125 военнослужащих за сутки и семь единиц техники составили потери Украины на краснолиманском направлении. Свыше 60 военных ВСУ потеряли на южнодонецком и запорожском направлениях. Более 30 военных, танк и польская самоходка Krab ВСУ разгромлены на купянском направлении. Также ВС РФ уничтожили до 35 военных и две гаубицы Д-30 ВСУ на херсонском направлении.
Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ в течение суток нанесено поражение 74 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 128 районах, пояснили в Минобороны РФ.
Артёмовск является важным узлом обороны украинских войск на Донбассе. Взятие его под контроль позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ, заявил в ходе селекторного совещания 7 марта глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
По его словам, в феврале 2023 года потери ВСУ составили свыше 11 тысяч военнослужащих и по сравнению с январём увеличились более чем на 40%.
Как сообщало ИА REGNUM, СВО на Украине продолжается 377-й день при активном наступлении Вооруженных сил России (ВС РФ). Накануне Минобороны РФ известило, что на донецком направлении было уничтожено до 225 украинских военнослужащих.