Сбитые Су-24 и Су-25 ВСУ — главное из сводки Минобороны РФ

Москва, , 17:40 — REGNUM Вооружённые силы (ВС) России за сутки сбили самолеты Су-24 (в районе населенного пункта Дружковка) и Су-25 ВСУ в районе населенного пункта Крынки Херсонской области и ДНР, известило 7 марта Минобороны РФ. Наступательный характер специальной военной операции (СВО) сохраняется на донецком направлении, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции (07.03.2023 г.) Минобороны РФ

Только за сутки ВС РФ уничтожили на донецком направлении свыше 75 военнослужащих Вооружённых сил Украины. До 125 военнослужащих за сутки и семь единиц техники составили потери Украины на краснолиманском направлении. Свыше 60 военных ВСУ потеряли на южнодонецком и запорожском направлениях. Более 30 военных, танк и польская самоходка Krab ВСУ разгромлены на купянском направлении. Также ВС РФ уничтожили до 35 военных и две гаубицы Д-30 ВСУ на херсонском направлении.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил РФ в течение суток нанесено поражение 74 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 128 районах, пояснили в Минобороны РФ.

Артёмовск является важным узлом обороны украинских войск на Донбассе. Взятие его под контроль позволит проводить дальнейшие наступательные действия вглубь обороны ВСУ, заявил в ходе селекторного совещания 7 марта глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

По его словам, в феврале 2023 года потери ВСУ составили свыше 11 тысяч военнослужащих и по сравнению с январём увеличились более чем на 40%.

Как сообщало ИА REGNUM, СВО на Украине продолжается 377-й день при активном наступлении Вооруженных сил России (ВС РФ). Накануне Минобороны РФ известило, что на донецком направлении было уничтожено до 225 украинских военнослужащих.