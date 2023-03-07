Названа возможная тема встречи представителей России и ООН в Женеве

Женева, Швейцария, , 17:35 — REGNUM Встреча российских дипломатов с представителями ООН в Женеве состоится на будущей неделе, сообщает 7 марта дипломатический источник в ООН.

ООН Иван Шилов © ИА REGNUM

«На следующей неделе в Женеве мы ожидаем российскую делегацию для встречи с представителями ООН», — цитирует заявление представителя ООН ТАСС.

О чём будут российские дипломаты вести переговоры с коллегами из ООН, представитель всемирной организации не рассказал. Есть предположение, что встреча будет посвящена «зерновой сделке», ведь её срок истекает 18 марта.

Напомним, «зерновая сделка», или Черноморская зерновая инициатива, была оформлена в июле прошлого года. Соглашение подписали высокопоставленные представители РФ, Турции, ООН и Украины.

Договорённость позволила открыть безопасный коридор для движения по морю сельскохозяйственных грузов c украинской территории. Соглашение было заключено на 120 дней, а затем его продлили.