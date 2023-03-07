Вашингтон, 7 марта, 2023, 17:38 — ИА Регнум. Ветеран вооружённых сил США Ноктис Дрейвен возмутился сообщением, что командование ВСУ отправляет на фронт больных и раненых солдат. Об этом написал 7 марта в соцсети Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Я чувствую, как у меня кровь закипает в жилах, я не могу выразить словами, как я зол», — заявил Дрейвен.

По его мнению, спасти украинских солдат может только Россия, так как Киев и Запад уже относятся к ним, как к погибшим, а потому легко отправляют на смерть.

Стоит отметить, что ранее военнослужащие 30 бригады ВСУ записали видеообращение, в котором пожаловались на «абсурдные решения» командования, которое следует приказу украинского президента Владимира Зеленского не сдавать Артёмовск. Как рассказали украинские боевики, в атаки отправляют раненых, больных и негодных к службе солдат.