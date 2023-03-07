Отсидевший срок бывший министр Улюкаев сообщил о кайфе, который получает от жизни

Москва, , 17:33 — REGNUM Быть простым человеком, ходить, как все, по улицам — это «удивительный кайф». О том, что в настоящее время ему доступно это чувство заявил экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев в интервью YouTube-каналу «Найди мамонта».

Экс-министр экономического развития Алексей Улюкаев © Рамиль Ситдиков/РИА Новости

По его словам, у человека в жизни всегда бывают ограничения. Теперь, после возвращения из мест не столь отдаленных, у Улюкаева их нет.

«Я был то, значит, каким-то немножко отстраненным от жизни, то большим начальником, значит, то зеком. А теперь вот я — человек среди людей. Это удивительный кайф на самом деле: ходить по улицам, вести себя как все остальные», — заявил отсидевший министр.

По его словам, теперь он тратит свое свободное время на общение с родными и близкими.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев был осуждён за вымогательство крупной взятки в размере $2 млн у главы «Роснефти» Игоря Сечина, весной 2018 года. Его отправили в колонию строгого режима на восемь лет. Наказание Улюкаев отбывал в Тверской области. А мае 2022 года он вышел на свободу по УДО. Своей вины бывший чиновник не признал.