В ЕС заявили, что страны сообщества самостоятельно принимают решения о поставках танков Киеву

Брюссель, , 17:33 — REGNUM Решение о поставках Киеву того или иного вида оружия, включая танки и истребители, в конце концов принимаются странами — участницами Европейского союза самостоятельно. Об этом 7 марта заявил на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

Abrams Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как отметил Стано, в данный момент приоритетными целями Евросоюза являются продолжение поддержки Киева и совместные закупки боеприпасов для этого.

«В зависимости от того, что обсуждается странами, будь то танки, истребители или что-то ещё, в чём нуждается Украина, решают в конечном итоге страны ЕС, что они поставляют, поскольку они имеют все полномочия принимать решения по поставкам необходимого», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что из-за поставок Киеву вооружения и боеприпасов у Великобритании образовался их дефицит для собственных нужд. Чтобы восполнить запасы, стране может потребоваться до десяти лет.