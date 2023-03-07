Минобороны РФ: с подконтрольной Киеву территории возвращены 90 российских военнопленных

Москва, , 17:33 — REGNUM В результате проведения переговоров с подконтрольной Киеву территории были возвращены 90 российских военнопленных. Об этом сообщает Минобороны России.

Обмен Пленными Российские Войска Иван Шилов © ИА REGNUM

«7 марта в результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 90 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность», — говорится в сообщении.

Уточняется, что освобожденные российские военнослужащие будут доставлены на самолетах ВКС РФ в Москву для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны.

Кроме того, отмечается, что всем освобождённым российским военным «оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в венгерском минобороны заявили, что Венгрия не проводит на своей территории подготовку украинских военнослужащих.