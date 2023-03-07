В Ростовской области в полицию доставили человека в камуфляже и с «автоматом»

Шахты, Ростовская область, , 17:21 — REGNUM На улице города Шахты в Ростовской области был замечен человек в камуфляже, вооружённый автоматом, оказавшимся впоследствии игрушечным. Мужчину доставили в полицию.

МВД Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как рассказали 7 марта в региональном управлении МВД РФ, после поступивших сообщений о вооружённом человеке в полицию были доставлены двое 27-летних местных жителей. Один был «вооружён» пластиковым игрушечным автоматом, сообщает РИА Новости.

По факту случившегося проводится проверка, отмечают в полиции. Добавим, что в социальных сетях появилось видео идущего по улице неизвестного в камуфляже и с похожим на автомат предметом.

Напомним, 5 марта в Ростове был оцеплен Щепкинский лес после сообщений местных жителей о выстрелах. Оказалось, что стреляли страйкболисты.