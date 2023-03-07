Шахты, Ростовская область, 7 марта, 2023, 17:21 — ИА Регнум. На улице города Шахты в Ростовской области был замечен человек в камуфляже, вооружённый автоматом, оказавшимся впоследствии игрушечным. Мужчину доставили в полицию.

Иван Шилов ИА REGNUM МВД

Как рассказали 7 марта в региональном управлении МВД РФ, после поступивших сообщений о вооружённом человеке в полицию были доставлены двое 27-летних местных жителей. Один был «вооружён» пластиковым игрушечным автоматом, сообщает РИА Новости.

По факту случившегося проводится проверка, отмечают в полиции. Добавим, что в социальных сетях появилось видео идущего по улице неизвестного в камуфляже и с похожим на автомат предметом.

Напомним, 5 марта в Ростове был оцеплен Щепкинский лес после сообщений местных жителей о выстрелах. Оказалось, что стреляли страйкболисты.