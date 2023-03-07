Будапешт, , 17:22 — REGNUM Венгрия не проводит на своей территории подготовку украинских военнослужащих. Об этом сообщили журналистам в венгерском минобороны, передаёт 7 марта интернет-издание Telex.

ВСУ © David Tesinsky/Global Look Press

Военное министерство отреагировало на высказывание министра обороны Словакии Ярослава Надя. Он заявил, что украинских солдат якобы скрытно готовят на венгерской территории. В Будапеште отметили, что подобное обвинение могло спровоцировать то, что в Венгрии проходят подготовку украинские медики.

«Мы выступаем за мир и не поддерживаем никаких действий, которые ведут к эскалации», — говорится в заявлении минобороны Венгрии.

В оборонном министерстве добавили, что Будапешт не будет направлять военнослужащих и оружие на Украину.

Стоит отметить, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что в первую очередь нужно заниматься вопросами безопасности своей страны. Он потребовал от минобороны не замедлять развитие оборонной мощи республики, несмотря на вызванный антироссийскими санкциями экономический кризис.

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