Al Hadath: страны Запада могут в июне вынести резолюцию с осуждением Ирана по ядерному досье

Тегеран, , 17:15 — REGNUM Резолюция с осуждением действий Ирана по его ядерному досье может быть вынесена западными странами в июне 2023 года в ходе заседании совета управляющих МАГАТЭ. Об этом 7 марта сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на западного дипломата, который осведомлён о ходе переговоров с иранской стороной.

Иранские ракеты Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Западные страны не спешат выдвигать [в МАГАТЭ] свой проект резолюции, осуждающей Иран, но это только затишье перед бурей», — заявил дипломат.

Также он указал, что в резолюции Иран осудят за «игнорирование представленной возможности для сотрудничества» со странами Запада, и добавил, что названная резолюция может быть вынесена на заседании на утверждение в июне 2023 года в ходе заседания совета управляющих МАГАТЭ.

«На совещании в июне будет дана оценка степени сотрудничества Ирана по его ядерной программе», — пояснил источник.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что американские власти не обсуждают с Ираном восстановление ядерной сделки в каком-либо формате.