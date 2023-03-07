Москва, , 17:11 — REGNUM В Москве следователи выясняют обстоятельства гибели мужчины. Его тело было обнаружено в диване. Об этом 7 марта сообщили в столичном следственном управлении СКР.

Убийство Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«По данным следствия, 7 марта 2023 года в квартире жилого дома, расположенном на улице Говрова в городе Москве, в диване обнаружено тело хозяина квартиры», ― говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). В настоящее время правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале марта в Санкт-Петербурге было найдено тело 19-летней девушки, у которой были связаны руки. Тело умерший обнаружил прохожий у дома, расположенного на улице Кузнецовской. По его словам, он видел, как девушку волокли из подвала дома.

Представители органов правопорядка установили, что девушка скончалась в квартире. Предположительно, тело умершей вытащил на улицу её знакомый.