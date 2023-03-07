Германия, 7 марта, 2023, 17:05 — ИА Регнум. Экоактивисты радикального движения Letzte Generation («Последнее поколение») приговорены к тюремным срокам за участие в незаконной акции в городе Хайльбронне, сообщает 7 марта DPA.

IMAGO/Marius Bulling/Global Look Press Акция в Германии

Акцию активисты провели месяц назад, приклеив себя к дороге и заблокировав движение. Одному из признанных виновным назначено три месяца тюрьмы, другому — два месяца. Их сообщники приговорены к выплате штрафов.

Напомним, февральская акция Letzte Generation — не единственная. Например, в прошлом году осенью члены организации также добились блокировки движения автомобилей на автобане, вскарабкавшись на дорожные указатели.

В конце минувшего года представители движения пытались прервать протестантскую службу в Штутгарте.