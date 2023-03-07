Донецк, 7 марта, 2023, 17:01 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины обстреляли несколько районов Донецка, а также Владимировку, Пантелеймоновку и Яковлевку. Об этом 7 марта сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

Отмечается, что обстрел Куйбышевского района Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 11:50 (совпадает с мск) и во время него по городу было выпущено два снаряда натовского калибра 155 мм.

Также указывается, что в 12:50 украинские войска выпустили три снаряда калибра 155 мм по Петровскому району Донецка, в 13:00 — 12 снарядов калибра 155 мм по Владимировке, в 14:30 — три снаряда калибра 155 мм по Куйбышевскому району Донецка, в 15:15 — пять снарядов калибром 155 мм по Пантелеймоновке и в 15:40 — восемь снарядов калибра 155 мм по Яковлевке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министерству обороны Польши пришлось объясняться за слова своего руководителя Мариуша Блащака о первых ЗРК Patriot, поставленных на Украину. Как уточнили в ведомстве, при переводе его интервью газете Razon была допущена ошибка.