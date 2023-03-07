Владивосток, , 16:58 — REGNUM Посол Великобритании в России Дебора Броннерт 7 марта находится во Владивостоке. Об этом сообщается на странице дипмиссии в соцсети.

Посол Великобритании в РФ Дебора Броннер © Сергей Бобылев/ТАСС

Уточняется, что в столице Приморского края дипломат «намерена почтить память погибших в Первой мировой войне солдат из Великобритании и стран Содружества, а также встретиться с местным сообществом».

По информации ГТРК «Владивосток», британский посол в рамках своего визита планирует осмотреть Владивосток и посетить могилы чехословацких легионеров на Морском кладбище города. При этом никаких официальных встреч у посла с местными властями не планируется.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее британский посол в РФ Дебора Броннерт заявила, что русские — прекрасный народ, а Россия — прекрасная страна. По её словам, народ России очень много дал миру: это касается и науки, и культуры, «и просто в новом взгляде на вещи».

Она призналась, что ей очень нравится жить и работать в России.