Оппозиция в Турции в случае победы на выборах будет выстраивать отношения с Россией по-другому

Анкара, , 17:22 — REGNUM Если на предстоящих выборах президента Турции победит лидер оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Кемаль Кылычдароглу, то отношения с Россией будут основываться на новых принципах. Об этом 7 марта сообщил РИА Новости замглавы СНР по международным отношениям Унал Чевикёз.

идер оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Кемаль Кылычдароглу © Depo Photos/Zuma\TASS

«Мы будем выстраивать отношения с Россией на уровне институтов, а не лидеров, как это происходит при [Тайипе] Эрдогане и Партии справедливости и развития», — сказал Чевикёз.

Он добавил, что в случае прихода к власти в Турции «Народного альянса», в который входит СНР, Анкара, выстраивая отношения с Москвой, будет одинаково учитывать и давние отношения между странами, и то, что Турция состоит в НАТО.

Напомним, президентские выборы в Турции должны пройти 14 мая. В «Народный альянс» вошли шесть партий. На общем съезде кандидатом в президенты был выбран Кылычдароглу.

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