Москва, 7 марта, 2023, 16:50 — ИА Регнум. Международные резервы России снизились, по состоянию на 1 марта, до $574,247 млрд, сообщили в ЦБ РФ. За месяц они снизились на 3,82%.

Сергей Гунеев/РИА Новости Здание Центрального банка РФ

По состоянию на 1 февраля, величина международных (золотовалютных) резервов России составляла $597,035 млрд. За минувший месяц показатель сократился на $22,788 млрд, или на 3,82%.

Напомним, по итогам прошлого года, международные резервы России снизились на 8,4%, достигнув $577,5 к 1 января 2023 г. По состоянию на 1 марта прошлого года, международные резервы России составляли $617,133 млрд.