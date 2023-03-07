Лондон, 7 марта, 2023, 16:46 — ИА Регнум. Из-за поставок Киеву вооружения и боеприпасов у Великобритании образовлся их дефицит для собственных нужд. Чтобы восполнить запасы, стране может потребоваться до десяти лет. Такие выводы сделаны в докладе комитета по обороне Палаты общин парламента Британии, цитаты из которого приводит 7 марта телеканал Sky News.

Валентин Спринчак/ТАСС Осколочно-фугасные снаряды для танка

Как отмечено в докладе, «Великобритания и ее союзники по НАТО допустили сокращение запасов боеприпасов до опасно низкого уровня». Это угрожает безопасности страны.

«Неспособность восполнить британские запасы, таким образом, ставит под угрозу наши возможности не только по снабжению Украины, но и по сдерживанию любых угроз нашей собственной безопасности», — сказано в документе.

Также отмечается, что вооруженные силы Великобритании уже на протяжении длительного времени не получают необходимого финансирования. При этом помощь Украине продолжается. Так, по данным минобороны королевства, имеются дополнительно £560 млн ($672 млн) на увеличение запасов, «чтобы гарантировать продолжение поставок на Украину и восполнение британских запасов как можно скорее».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на днях посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко сообщил, что королевство поставит на Украину в два раза больше обещанного количества танков Challenger 2, также возрастёт объём поставок самоходных гаубиц AS-90.