Американский профессор Уолт заявил, что администрация Джо Байдена боится многополярного мира

Вашингтон, , 16:46 — REGNUM США не хотят возвращения многополярного мира и стараются избавиться от своих конкурентов. Об этом 7 марта говорится в статье профессора международных отношений Гарвардского университета Стивена Уолта для издания Foreign Policy.

Вашингтон Иван Шилов © ИА REGNUM

«После того, как США вышли из мрака холодной войны в приятное сияние так называемого однополярного момента, разнообразные ученые, эксперты и мировые лидеры начали предсказывать, жаждать или активно стремиться к возвращению к многополярному миру», — говорится в публикации.

Также Уолт отметил, что Вашингтон, невзирая на призывы многих мировых лидеров, включая из стран Европы, к многополярному миру, и на то, что многие государства мира с течением времени становятся самостоятельными и сильными, всё ещё желает, чтобы Соединённые Штаты по-прежнему были единственной в мире державой, которая будет стоять во главе остальных.

«Вашингтон с этим не согласен. Он предпочитает широкие возможности и приятный статус незаменимой державы и не хочет отказываться от неоспоримого первенства», — поясни профессор Гарвардского университета.

При этом он заметил, что многополярный мир имеет большое количество преимуществ, с помощью которых США не надо будет брать на себя ответственность за безопасность других стран, так как они теперь могут это делать сами. В то же время, Уолт добавил, что противостояние возвращению многополярного мира окажется для американских властей достаточно трудной задачей.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта президент США Джо Байден рассказал что он перенёс операцию, цель которой была — установить, есть ли у него мозг.