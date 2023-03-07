Москва, 7 марта, 2023, 16:40 — ИА Регнум. Российские звёзды, участники проекта «Русские чтения», опубликовали в социальных сетях видеопоздравления в преддверии 8 Марта, сообщает пресс-служба общероссийского информационного проекта «Народов много — Родина одна».

Виталий Белоусов/РИА Новости Цветы к Международному женскому дню

«Известные российские актеры и музыканты признались всем женщинам в теплых чувствах и любви словами великих классиков», — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в акции приняли участие, в частности, актрисы театра и кино Анастасия Макеева и Карина Каграманян, певица Елизавета Долженкова, музыкант и телеведущий Родион Газманов, актеры Константин Соловьев и Михаил Дорожкин, заслуженная артистка РФ Елена Морозова.

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Российские звёзды прочитали строки из произведений русских классиков (А. Пушкина, Е. Евтушенко, Р. Рождественского, К. Бальмонта) и других авторов, которые воспевали красоту, мудрость, доброту и самоотверженность русской женщины.

Поддержать эту акцию могут все желающие, выложив в соцсетях свои поздравления.