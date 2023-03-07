Нью-Йорк, США, 7 марта, 2023, 16:34 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антонио Гутерриш 8 марта встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве. Об этом сообщил официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик, передаёт Reuters.

Ukrainian Presidential Office/Global Look Press Антонио Гутерриш во время визита в Киев и Владимир Зеленский

Дюжаррик уточнил, что речь на встрече пойдёт о продлении соглашения с Москвой, которое позволяет экспортировать зерно с Украины через Чёрное море.

По его словам, Гутерриш обсудит продолжение сделки «во всех её аспектах, а также другие актуальные вопросы».

«Генеральный секретарь только что прибыл в Польшу по пути на Украину», ― сказано в сообщении пресс-службы ООН.

Отмечается, что это будет третий визит генсека на Украину с момента начала спецоперации.

По данным пресс-службы, генсек вернётся в Нью-Йорк во второй половине дня 9 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП ООН) Дэвид Бисли призвал продлить «зерновую сделку». В противном случае, по его словам, население земного шара может оказаться в опасности.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Москва готова участвовать в «зерновой сделке» только при её равноправном выполнении другими участниками. Если попытка продлить инициативу является очередным «мухлежом», то Москва участвовать в ней не будет.