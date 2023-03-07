Москва, 7 марта, 2023, 16:33 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 8 марта, в Международный женский день, вручит государственные награды россиянкам, внесшим значительный вклад в различные сферы жизни России. Сообщение об этом опубликовала пресс-служба Кремля 7 марта.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Глава государства наградит женщин орденами, медалями и знаками о присвоении почётных званий «за большой вклад в развитие здравоохранения, культуры, образования, промышленного производства и сельского хозяйства, за мужество и отвагу при исполнении профессионального долга». Кроме того, по сообщению пресс-службы президента, будут вручены награды за заслуги в укреплении института семьи и воспитание детей.

Как заявлял ранее Дмитрий Песков, мероприятие пройдёт в Кремле. Напомним, поздравляя женщин с Международным женским днем 8 марта в 2017 году президент РФ Владимир Путин процитировал поэта Серебряного века Константина Бальмонта.